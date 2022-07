57-Jähriger stürzte von Höhenweg in den Tod

Der 57-Jährige aus Thüringen startete als Mitglied einer vierköpfigen Wandergruppe am Montag eine Wanderung über den Stubaier Höhenweg. Nach Übernachtungen auf Hütten wanderte die Gruppe am Mittwoch von der Innsbrucker Hütte in Richtung Bremer Hütte. Im Bereich der „Wasenwand“ passierte die Gruppe eine stahlversicherte Felspassage, als der 57-Jährige kurz danach auf einer Stufe ausrutschte.