Lungenkarzinom ist tödlichste Krebserkrankung

1534 Kärntner an Krebs verstorben

In diesem Bericht geht hervor, dass das Lungenkarzinom die Krebserkrankung mit der höchsten Sterberate bei beiden Geschlechtern ist. Durch 3379 Neuerkrankungen litten im Jahr 2017 insgesamt 29.571 Kärntner (davon 15.243 Frauen und 14.328 Männer) an einer Krebserkrankung. Für 1534 Personen endete diese tödlich. Im Durchschnitt betrug das Erkrankungsalter bei Frauen 68 und Männern 69 Jahre. Die häufigste Krebserkrankung bei Frauen ist das Mammakarzinom, bei Männern das Prostatakarzinom.