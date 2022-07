Energiegutschein: Fälle wegen IT-Problem abgelehnt

Leopoldine S. hat umgehend die notwendigen Schritte befolgt und ihren Gutschein elektronisch aktiviert. Dieser wurde aber abgelehnt. Also rief die Steirerin bei der im Begleitschreiben erwähnten Hotline an und schilderte ihr Problem. Außerdem wollte sie wissen, ob sie bei der Einlösung eine Frist beachten müsse, damit sie nicht um den Gutschein umfalle. „Mein Gesprächspartner war sehr höflich, konnte aber keine meiner Fragen beantworten, da, wie er mir mitteilte, das Programm noch nicht aktiviert sei. Auf meine Nachfrage, wann das denn sei, antwortete er mir, das könne er nicht sagen. Allerdings gab er mir den Rat, es im Juli zu probieren.“ Sie habe zudem den Hinweis erhalten, im Bedarfsfall einen neuen Gutschein anfordern zu können. „Wie hier mit Bürgern umgegangen wird, ist nicht in Ordnung“, so die Steirerin.