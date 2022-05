Energiegutscheine: Kritik nach ersten Problemen

Die Gutscheine würden sich immer mehr zur Farce entwickeln, denn in erster Linie würden die Energieanbieter davon profitieren, kritisiert die FPÖ. Es kassiere jeder 10.000 Euro allein für die Schaffung der technischen Voraussetzungen, um die Gutscheine abrechnen zu können, erklärte Klubobmannstellvertreterin Dagmar Belakowitsch in einem Ö1-„Morgenjournal“-Bericht. Insgesamt nehmen 150 Anbieter laut E-Control an der Abwicklung teil, hieß es darin, in Summe gehe es also um 1,5 Millionen Euro.