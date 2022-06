„Viele Betroffene erhalten Unterstützung nicht“

In der Abteilung Konsumentenschutz melden sich derzeit viele Betroffene. So kann etwa eine Nordburgenländerin den 150-Euro-Gutschein nicht einlösen, weil sie Mieterin einer Wohnung ist und keinen eigenen Vertrag mit dem Stromlieferanten hat. Ihr Verbrauch wird mit einem Subzähler ermittelt. „Ich muss meine Stromrechnung genauso bezahlen. Nur bekomme ich den Bonus nicht“, so die Frau.