Corona: Stadt sucht jetzt 120 neue „Spürnasen“

Genaues Anforderungsprofil

Wie sieht das Anforderungsprofil eines „Corona-Detektivs“ also aus? Voraussetzungen für den Vollzeitjob sind gute Rechtschreibkenntnisse in Deutsch und sehr gute Computerkenntnisse in MS Office. Auch Fremdsprachenkenntnisse sind erwünscht. „Das ist natürlich nicht für jeden etwas. Auch die Einschulung dauert eine Woche, wo die potenziellen Mitarbeiter lernen, wie verschiedene Personengruppen einzuteilen sind. Auch da gibt es dann immer wieder mal Abbrecher“, so ein Sprecher. Zu verdienen gibt es 1900 Euro brutto.