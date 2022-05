Affenpocken-Verdacht jetzt auch in Österreich

Inkubationszeit: 21 Tage

Laut aktuellem Wissensstand sind all jene Menschen am stärksten gefährdet, die sexuelle Kontakte zu vielen verschiedenen Menschen haben. Das Virus könne aber grundsätzlich auch bereits bei engem Körperkontakt übertragen werden. Forscher sprechen von einer Inkubationszeit von 21 Tagen. Also jenem Zeitraum, den es benötigt, bis eine Infektion zur Erkrankung wird.