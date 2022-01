Wien schickt Kranken Corona-Medizin per Fahrrad

Die Stadt Wien will ergänzend zur Impfung als erstes Bundesland zwei Arzneimittel in der Pandemiebekämpfung einsetzen. Die Gesundheitsbehörde hat dafür ein eigenes System entwickelt und wird in einer einmonatigen Probephase die Behandlung von infizierten Risikopatienten, die nicht im Spital sind, testen. Zum Einsatz kommt die bereits stationär eingesetzte Infusion mit Sotrovimab sowie das in Tablettenform einzunehmende Präparat Molnupiravir. 2000 Packungen davon wurden der Stadt vom Bund in einer ersten Tranche zur Verfügung gestellt, es wird laufend nachbestellt und nachgeliefert.