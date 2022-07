Ford bringt den Bronco auch nach Österreich

Auch die vier Türen des Bronco lassen sich komplett herausnehmen. Die Demontage soll mit einem speziellen Werkzeug in gut acht Minuten möglich sein. Anschließend finden sie in maßgeschneiderten Aufbewahrungstaschen Platz. Die beiden Außenspiegel bleiben an der Karosserie, da sie am unteren Windschutzscheiben-Rahmen befestigt sind.