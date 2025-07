Almsommer in den Salzburger Bergen

Wandern ohne großes Gepäck

Nicht weniger eindrucksvoll zeigt sich der Königsweg in der Region Hochkönig. In fünf Etappen durchwandert man den Weg – bequem ohne Gepäck, das von Unterkunft zu Unterkunft transportiert wird. Wer will, wagt die Besteigung des Hochkönigs selbst – inklusive Übernachtung im Matrashaus auf 2.941 Meter Höhe.