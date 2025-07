Nach über zwei Jahren! ÖSV-Ass besucht Unglücksort

ÖSV-Ass Max Franz kehrte Ende Juni nach Copper Mountain zurück! An jenem Ort, an dem er sich bei einem schweren Trainingssturz Frakturen in beiden Beinen zuzog. Aktuell schuftet der 35-Jährige fürs Comeback, möchte beim ÖSV-Trainingscamp in Chile wieder dabei sein. Und: Die Speed-Saison wird ausgerechnet in Cooper Mountain eröffnet.