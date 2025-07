Meghan offenbart zum Feiertag ein süßes Geheimnis

Am 4. Juli feiern die USA ihre Unabhängigkeit von Großbritannien – und Herzogin Meghan nutzt die landesweite Partylaune, um wieder einmal Privates aus ihrer Beziehung mit Prince Harry kundzutun. Sie verriet, was Harry ihr zum zweiten Date, das just am Unabhängigkeitstag stattfand, Süßes schenkte.