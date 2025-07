Regenfluten, Sturm, Hagel: Sommer macht eine Pause

Auch in den kommenden Tagen bleibt uns das Schwitzen in Österreich – zumindest in puncto Hitze – überwiegend erspart. Denn es geht eher unterkühlt weiter. Schweißtreibend dürfte es allerdings für die Einsatzkräfte werden: Denn am Sonntag droht erhöhte Unwettergefahr, heftige Gewitter werden im Osten und Südosten erwartet!