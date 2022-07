UEFA startet Kampagne gegen Cybermobbing

Die UEFA startet mit Beginn der Frauen-EM am 6. Juli in England eine Kampagne gegen Mobbing und Beleidigungen über Social-Media-Plattformen. Die „Real Scars“-Kampagne (Reale Narben) soll „die verheerenden Auswirkungen“ von Cybermobbing gegen Spieler und Spielerinnen, Trainer und Trainerinnen und Fußball-Offizielle hervorheben. Fans sollen darüber aufgeklärt werden, wie sie sich am besten gegen ein solches Verhalten wehren könnten, hieß es in einer UEFA-Mitteilung vom Sonntag.