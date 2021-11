2,1 Millionen Erwachsene bereits Opfer von Mobbing

Mobbing wird meist mit Kindern assoziiert, doch auch 2,1 Millionen Erwachsene sind in Österreich schon davon betroffen gewesen - viele davon am Arbeitsplatz, so das Ergebnis einer Umfrage des deutschen Bündnisses gegen Cybermobbing. Gelerntes negatives Verhalten aus der Jugend werde ins Arbeitsleben übernommen, da es nicht sanktioniert worden sei, stellte der Vorstandsvorsitzende des Netzwerks, Uwe Leest, in einer Aussendung fest.