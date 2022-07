Die weltgrößte Terrororganisation

Das ist die russische Armee des Wladimir Putin. Kein Al-Kaida-Netzwerk, kein IS-Kalifat reicht an das Ausmaß der Terror-Verbrechen heran, die an ukrainischen Zivilisten verübt werden. Schon die erste Rakete dieses Krieges galt einem Kaufhaus in Kiew, gefolgt von Wohnblocks und dem Theater in Mariupol bis zum Einkaufszentrum in Krementschuk. Wo diese Armee durchzieht, bleibt eine Schneise von Gräuel, Folter und Vernichtung zurück; als führte die Stalin-Doktrin das Kommando: „Ein Mensch - ein Problem. Kein Mensch - kein Problem“. Dieser zivilisatorische Rückfall wird wie ein Kains-Mal an der Ära Putin haften bleiben.