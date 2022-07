Politikergeplapper

„Eigenverantwortung! Dass ich nicht lache. Gilt das künftig auch auf der Autobahn?“ Das sagt eine, die in der Woche davor an Corona erkrankt war. Hohes Fieber, Kreislaufprobleme, auch nach „Genesung“ noch immer sehr geschwächt. Ja, fast 100.000 Österreicher liegen derzeit im Bett oder sind zumindest „abgesondert“, weil sie das Virus erwischt hat. Vor einem Jahr waren es 1750, und man machte uns von Regierungsseite weis, die Pandemie wäre gemeistert. Und jetzt versaut das Virus vielen den Start in die Ferien, müssen Zehntausende ihre Urlaube stornieren. Bleibt ihnen wenigstens das Flugchaos erspart, könnte man zynisch sagen.