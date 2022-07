Wenn Donnerstag die Arbeitswoche schon vorüber ist

Die Vier-Tage-Woche gilt für die Arbeiter, die auf Montage fahren. Jene im Bereich Büro und Vorbereitung haben abwechselnd Vier- und Fünf-Tage-Wochen. Grund dafür ist die Laufkundschaft, die nicht vor dem geschlossenen Büro stehen soll. Strobl will aber auch in diesem Bereich auf vier Tage umstellen. Auch die Angestellten sollen die 39 Wochenstunden künftig in vier Tagen leisten können – wobei der Firmenchef die Wochenarbeitszeit um eine Stunde senken will.