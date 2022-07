Werden Wasserflugzeuge an den Seen zur Plage?

Mehr Starts und Landungen?

Daher sind auch die schwimmfähigen Propellermaschinen Thema in der Landtagsanfrage an Steinkellner – bis hin zum Wunsch nach einem Zehn-Jahres-Vergleich, damit ersichtlich wird, ob die Starts und Landungen tatsächlich so zugenommen haben. „Möglicherweise ist es auch eine Verlagerung zwischen den Seen. Etwa vom Wolfgangsee zu uns.“