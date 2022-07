Asylanträge haben sich heuer mehr als verdoppelt

270 Schlepper nahmen die Sicherheitskräfte in Österreich in den vergangenen fünf Monaten fest. Diese werben laut Innenminister Karner aufgrund des Kriegs in der Ukraine aggressiv damit, dass die Grenzen in Europa offen sind. Darüber hinaus würden sie Jobs, eine funktionierende Gesundheitsversorgung sowie Kinderbetreuung versprechen. Das führe dazu, dass sich vermehrt Personen aus wirtschaftlichen Gründen auf den Weg nach Europa machen würden, obwohl sie so gut wie keine Chance auf Asyl hätten. Als Beispiele nannte Karner in einer Pressekonferenz Menschen aus Tunesien, Pakistan, Indien oder der Türkei. Auf den ersten beiden Plätzen der Herkunftsländer liegen aktuell aber weiterhin Afghanistan und Syrien. Aus der Ukraine stellten bisher 57.000 Geflüchtete einen Asylantrag, in erster Linie Frauen und Kinder bzw. Jugendliche unter 18 Jahren.