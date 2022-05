Asylzahlen steigen: Karner startet „Aktion scharf“

Missbrauch bei Sozialleistungen?

Aber es soll auch im Rotlicht-Bereich sowie in Sachen Schwarzarbeit ein Fokus gesetzt werden. Ob es bei Sozialleistungen Missbrauch gibt, will man ebenfalls näher ansehen. Ohnehin werde jetzt schon viel mit Datensätzen gearbeitet, durchaus auch mit Ergebnissen. So seien 200.000 Euro an Grundversorgungsmitteln im ersten Quartal zurückgefordert worden. Auffälligkeiten sind z.B., wenn auf einen vermeintlich bedürftigen Asylwerber gleich drei Kfz zugelassen sind. Die Kontrollen im Bereich der Grundversorgung sollen im Mai gegenüber dem März verdoppelt werden.