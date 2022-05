Karner: „Schlepper nutzen Krieg in Ukraine aus“

„Schlepper-Bunkerwohnung“ ausgehoben

Seit Anfang Mai wurden 910 Planquadrate an Grenzübergängen, im hochrangigen Straßennetz und in Unterkünften durchgeführt. Bis zu 1400 Polizisten wurden gleichzeitig eingesetzt, berichtete der Innenminister. „Allein bei der ,Aktion scharf‘ kamen 30 Mal Drohnen zum Einsatz“, erklärte Ruf. Beispielhaft nannte er die Aushebung einer „Schlepper-Bunkerwohnung“ am 10. Mai in Wien. Dabei wurden ein Schlepper und 16 Migranten kurz vor ihrer Weiterreise erwischt. In Oberösterreich wurden bei einem Planquadrat an der Innkreisautobahn (A8) sechs gerichtlich gesuchte und 33 illegal im Land befindliche Menschen gestoppt.