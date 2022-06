138 Migranten in Zug: ÖVP und FPÖ üben Kritik

Politik mit scharfer Kritik

Nun reagiert auch die heimische Politik. FP-Landesparteiobmann Markus Abwerzger fordert etwa eine Aktion scharf, um ein „neuerliches Asylchaos in Tirol“ zu verhindern. Die Situation sei angespannt: „Gerade in Zeiten, in denen sich die breite Masse der Bevölkerung das tägliche Leben - aufgrund der Teuerungswelle - nicht mehr leisten kann, brauchen wir keine Scheinasylanten in unserem Land, die Sozialleistungen bekommen.“ Es brauche daher an den Grenzen Maßnahmen, damit jegliche illegale Masseneinwanderung unterbunden werde.