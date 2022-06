Neue Details und Hintergründe im U-Ausschuss

WKStA ortet einen dringenden Tatverdacht

2016 waren es 76.800 Euro, im Wahljahr 2017 gab es einen Anstieg um 83%. Nach einer 16%igen Verminderung 2018 stieg das Volumen im Wahljahr 2019 wieder - um 10%. Die WKStA hält fest, dass die Auffälligkeiten „im Zusammenhalt mit den Chats, in denen die Legung von Scheinrechnungen vereinbart wurde, den dringenden Verdacht nahelegen, dass die nachträgliche Erhöhung des Förderbetrags ebenfalls ihren Ursprung im Tatplan hat.“ Die Grünen richteten am Dienstag eine Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner zu den Studien. Der ließ selbst intern untersuchen und distanzierte sich von den Vorgängen vor seiner Amtszeit.