Langes Warten auf den Netzanschluss

Die werksfrische Photovoltaik-Anlage auf dem Dach – und keine Aussicht auf einen Anschluss, um den Strom ins Netz einspeisen zu können. So geht es derzeit vielen Salzburgern, die in eine PV-Anlage investiert haben. „Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es nicht gemacht“, sagt etwa Manuela Stockinger aus Großarl enttäuscht. „Die technische Überprüfung kann bis zu 6 Monate in Anspruch nehmen“, hieß es im ersten Mail des Großarler Netzbetreibers „Netz Oberösterreich GmbH“.