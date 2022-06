Corona-Alarm bei Großeinsatz an der Grenze

Corona-positiv

Positive Covid-Fälle deckte jedoch ein Großaufgriff Mittwoch am Vormittag in Deutschkreutz auf. Von den 45 Pakistani, 13 Afghanen und 12 Inder waren zwei Betroffene infiziert. Sie wurden abgesondert und nach Eisenstadt in die Quarantäne geführt. Alle anderen kamen nach Nickelsdorf. Sie suchten um Asyl an. So wie 280 Flüchtlinge am Dienstag, knapp 170 davon allein im Bezirk Oberpullendorf.