Mehr Polizisten: Schutz der Grenzen wird verstärkt

Unterstützung in Kürze

Am 1. Juli treten 55 neue Polizisten ihren Dienst an der Grenze zu Ungarn an. Sie kommen aus Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich. „38 Beamte sind dem Standort Nickelsdorf zugeteilt, acht im Bezirk Oberpullendorf und weitere fünf dem Lagezentrum der Landespolizeidirektion“, heißt es. Vier Kollegen sollen als Busfahrer für den Transport von Flüchtlingen eingesetzt werden.