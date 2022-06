KPÖ-Bürgermeisterin führt Königspaar durch Graz

Ausnahmezustand in der steirischen Landeshauptstadt! Der niederländische König Willem-Alexander und Königin Máxima kamen am Mittwoch kurz nach 10.30 Uhr am Grazer Hauptbahnhof an und werden bis zum Nachmittag mehrere Besuche in der Murmetropole absolvieren. Aus Sicherheitsgründen kann es dadurch immer wieder zu Straßensperren im Stadtgebiet kommen. Gegen Mittag gingen die Royals zu Fuß durch die Innenstadt - begleitet von KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr.