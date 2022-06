Königsbesuch wird seit Monaten geheim geplant

Streng geheime Vorbereitungen seit dem Vorjahr

Und so laufen seit Dezember des Vorjahres - freilich streng geheim und hinter den Kulissen - die Vorbereitungen auf den historischen Staatsbesuch in der steirischen Landeshauptstadt. „Wir sind sowohl mit der niederländischen Botschaft in Wien, die unsere Vorschläge für den Ablauf des Tages an das Königshaus übermittelt, als auch mit der Präsidentschaftskanzlei in ständigem Kontakt“, schildert Tiefengruber.