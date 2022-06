FC Wacker: Der letzte schwere Gang des Kevin R.

Die Hoffnung erfüllte sich nicht. Zum x-ten Male. Kein Geld des Möchtegern-Investors Thomas Kienle am Konto des Kernmitglieds „BlockRock GmbH“. „Dann macht es keinen Sinn“, stellte Kevin Radi bereits letzte Woche klar. Was heißt: Der Präsident von Wacker Innsbruck wird bei der außerordentlichen Generalversammlung in den VIP-Räumen des Tivoli (ab 19 Uhr) die „Rückendeckung“ der BlockRock-Stimmen (1500) nicht anwenden – und sich damit den Fans ausliefern, sich aus dem Amt abwählen lassen!