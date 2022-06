Ende der Legende: Wacker droht Gang in die 9. Liga

Der Verein droht im Sog der Insolvenz der Profiabteilung, namentlich der FC Wacker GmbH (Schuldenstand angeblich 1,9 Millionen Euro), mitgerissen zu werden. Der Masseverwalter versuchte zuletzt, die Verstrickungen zwischen GmbH und Verein aufzudröseln. Forderungen der Gläubiger sind bis zum 13. Juli anzumelden, die erste Prüfung erfolgt am 27. Juli. Geht auch der Verein in Konkurs, müsste sich die Legende FC Wacker in der 9. und letzten Liga, der 2. Klasse, neu erfinden. Ein Schicksal, das dem Verein nach dem Konkurs 2002 noch erspart geblieben war.