Wacker Präsident Radi: Rücktritt rückt näher

Über weite Strecken hochemotional - am Ende doch ein Hauch von Konstruktivität. So lief die schwarz-grüne Mitgliederversammlung am Dienstag Abend in den VIP-Räumen des Tivolis ab. Anwesend: Zirka 100 Interessierte. Und Wacker Innsbrucks Präsident Kevin Radi!