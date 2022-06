Nach Insolvenz: Wacker muss in die Tiroler Liga

Der Tiroler Traditionsklub FC Wacker Innsbruck startet in der kommenden Saison in der vierten heimischen Leistungsstufe neu. Voraussetzung ist die Rettung des Amateurbetriebs des Vereins, gegen die Profi-GmbH war Anfang Juni das Konkursverfahren eröffnet worden. Sollte auch der Amateurclub in Konkurs schlittern, müsse 2023/24 ein Neustart in der 2. Klasse erfolgen.