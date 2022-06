Salzburgs Transferkarussell nimmt weiter Fahrt auf

Dorgeles Nene wechselt laut „Krone“-Informationen für ein Jahr nach Belgien und heuert beim KVC Westerlo an, der als Zweitliga-Meister kürzlich den Aufstieg in die höchste Spielklasse fixierte. Schon in der vergangenen Saison wurde Nene, der im Herbst noch als Torschütze und Assistkönig des FC Liefering glänzte, verliehen - im Frühjahr spielte der 19-jährige Malier bei der SV Ried.