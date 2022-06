Salzburg holt serbischen Teamverteidiger Pavlovic!

Wie der monegassische Radiosender RMC berichtete, überweist Salzburg sieben Millionen Euro an Monaco. Zwei weitere Millionen könnten zusätzlich via Bonuszahlungen schlagend werden. Pavlovic war von Monaco in den vergangenen Saisonen an seinen Ex-Klub Partizan Belgrad, Cercle Brügge und den FC Basel verliehen. Für die Schweizer bestritt er im Frühjahr zehn Liga-Spiele.