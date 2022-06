Red Bull Salzburg und das Luxusproblem im Sturm

Am ehesten wird wohl Okafor Salzburg in dieser Transferzeit noch den Rücken kehren. In einem Interview hat der 22-Jährige kürzlich gesagt, dass er sich für den nächsten Schritt bereit fühle. Er wurde schon mit Vereinen aus Deutschland und England in Verbindung gebracht. Auch Sesko und Adamu sind begehrt, etwas Konkretes kam aber (noch) nicht zustande.