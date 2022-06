Salzburg hat eine neue Rakete im Angriff

Das Sportliche geriet am Freitag völlig in den Hintergrund, dabei gab es durchaus Lichtblicke im Team der Salzburger. Besonders herausgestochen ist ein Neuzugang. Fernando, der für sechs Millionen Euro von Donetsk an die Salzach gewechselt war, zeigte gleich in seinem ersten Spiel im Bullen-Trikot, dass er eine enorme Verstärkung sein kann. Der Brasilianer kam in der zweiten Hälfte zu seinem Debüt und war gleich von Beginn an extrem auffällig. Vor allem seine Geschwindigkeit bereitete der bulgarischen Abwehr große Probleme, sein erstes Tor wollte ihm aber noch nicht gelingen. Trotzdem könnte Salzburgs neue Rakete schon bald zu einem Fanliebling werden – sein Spielstil erinnert etwas an Vorgänger Karim Adeyemi. Für ein erstes Fazit ist es noch zu früh, doch der erste Eindruck von Fernando ist vielversprechend.