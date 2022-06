Der Krieg erreicht jetzt auch die Kunst

Seit Februar dieses Jahres wütet Russland in der Ukraine, Tausende Tote sind zu beklagen, und eine riesige Flüchtlingswelle wurde ausgelöst. Fünf ukrainische Künstlerinnen und Künstler reagieren auf diese Ereignisse mit aktuellen Arbeiten, die unter dem Titel „Can you see what I see“ im Lentos zu sehen sind.