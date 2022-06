Novum! Vier Zehnkämpfer holen Sprint-Staffel

Dies ist ein Novum in der Geschichte der Welt-Leichtathletik! Vier Zehnkämpfer, die alle jeweils bereits Titel im Mehrkampf gewonnen haben und noch dazu aus nur zwei Familien stammen, haben bei nationalen Meisterschaften die Meisterschaft in der 4 x 100-m-Staffel gewonnen. Dieses Kunststück gelang dem Quartett der TGW Zehnkampf-Union am vergangenen Wochenende bei den Staatsmeisterschaften in St Pölten.