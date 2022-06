Siebenschläfertag: Weichenstellung für Sommer

Am Montag sorgen hoher Luftdruck sowie subtropische Warmluftmassen für viel Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Während in den meisten Landesteilen die Sonne die meiste Zeit von einem weitgehend wolkenlosen Himmel scheint, bilden sich über den Alpengipfeln im Tagesverlauf einige Quellwolken. Speziell in Tirol, in Vorarlberg sowie in Salzburg können sich bis zum Abend auch einzelne Regenschauer oder Gewitter bilden. Der Wind weht meist schwach, nur am Alpenostrand auch mäßig, vorübergehend sogar lebhaft, aus Richtungen um Südost. In der Früh liegt die Temperatur zwischen 14 Grad in höheren Alpentälern und 22 Grad in der Wiener Innenstadt, bis zum Nachmittag werden Höchstwerte zwischen 26 Grad im Westen und bis 35 Grad im Osten erwartet.