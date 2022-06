Hagel, Hitze und Blitze: Lebensgefahr Wetter!

Aus plätschernden Bächen werden Schlammmoloche

Schaurige Kraft der Elemente, in denen Menschen von Wasser- und Geröllmassen in den Tod gerissen werden. Zumeist unterschätzen viele die Urkräfte. Wenn aus lieblich plätschernden Bächlein binnen Minuten tosende turmhohe Schlammfluten werden. Ein Schicksal, das bei der letzten Flutkatastrophe in Saalbach-Hinterglemm (Salzburg) einen Einheimischen ereilt hat. Denn als sich der malerische Touristenbach der Saalach blitzartig in einen zerstörerischen Schlammmoloch verwandelt hatte, war es für den Mann zu spät, um aus dem Gefahrenbereich zu fliehen.