Helle Aufregung um falsche Staatsanwälte

Für die Schadensabwicklung seien 80.000 bis 90.000 Euro zu bezahlen. Das Geld fordern die Kriminellen ein. Allein im Bezirk Neusiedl am See sind an manchen Tagen 12 derartiger Anrufe gemeldet worden. Vor allem Pensionisten sind im Visier der gerissenen Betrüger.