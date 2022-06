„Grausamkeit!“ Sportstars gehen auf die Barrikaden

„Die Grausamkeit ist der Punkt, denn das ist in keiner Weise pro Leben. Ich habe null Vertrauen, dass meine Rechte vor Gericht gewahrt werden“, erklärte Rapinoe. Auch Tennisspielerin Cori Gauff zeigte sich enttäuscht. „Es fühlt sich an, als würde sich Geschichte wiederholen“, sagte die 18 Jahre alte French-Open-Finalistin vor dem Tennis-Highlight in Wimbledon. „Ich ermuntere Menschen weiter, ihre Stimme zu erheben und sich nicht entmutigt zu fühlen, weil wir definitiv einen Wandel erreichen können und hoffentlich wird das auch passieren.“