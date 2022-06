„Bläuling“ soll jetzt Park im Waldviertel retten

Ein verwunschen anmutender Teich und eine bunte Blumenwiese machen den Reiz des 6,2 Hektar großen „Generalparks“ in Allentsteig im Waldviertel aus. Doch jetzt brauen sich über dem artenreichen Biotop Gewitterwolken zusammen. „Das Heer will das Areal an die Stadt verkaufen, es könnte dann in Bauland umgewidmet werden. Wir befürchten eine Siedlungspolitik aus der Betonier-Steinzeit“, klagt Grün-Mandatarin Silvia Moser.