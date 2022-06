Entsetzen über Verbauungsplan von 20 Hektar Natur

Der Kremserberg direkt bei Berndorf und die Wankenwiese im Stadtteil St. Veit – genau diese unberührten Naturparadiese sollen in Bauland umgewidmet werden. „Beide ökologisch wertvollen Gebiete liegen im Landschaftsschutzgebiet Wienerwald. Der Kremsberg ist sogar ein Natura-2000-Schutzgebiet und Rückzugsort für die Vogelwelt“, beklagt die Bürgerliste um Aktivistin Lieselotte Krendelsberger. Sie kämpft mithilfe von 2000 Unterschriften gegen die Uhr: Schon am 28. Juni sollen bei der Gemeinderatssitzung die Weichen gestellt werden, dass in den nächsten fünf Jahren mehr als 20 Hektar versiegelt werden dürfen.