„Klotzen, nicht kleckern!“ bei geplanter TU Linz

Was ist mit Digitalisierung der Medizin?

Für so ein „Start-up Valley“ wäre die Milliarde gedacht und hier könnte sich auch in Linz in kurzer Zeit eine starke Dynamik entfalten, ist der Manager und Investor überzeugt. Am Konzept für die neue TU selber vermisst Roiss übrigens die Digitalisierung der Medizin, zumal die JKU ja auch eine junge, aufstrebendeMedizinfakultät hat „Diesen Schwerpunkt brauchen wir dringend an der TU Linz!“