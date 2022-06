Corona: Schon bald eine Million Infizierte in Wien

Jetzt sind sie wieder allgegenwärtig, die Corona-Erkrankten im Familien- und Bekanntenkreis. Besonders betroffen sind jetzt all jene, die im Frühjahr noch von Omikron verschont geblieben sind. Am Freitag waren es knapp 9000 Infizierte österreichweit. Mit 2858 neuen positiven Fällen gab es die meisten Neuinfektionen in der Bundeshauptstadt. Anfang der Woche lag Wien damit nun bei insgesamt mehr als 940.000 bestätigten Fällen seit Pandemiebeginn, die Millionengrenze wird somit voraussichtlich bereits im Juli überschritten werden. Was die Sieben-Tage-Inzidenz betrifft, so liegt Wien mit 805 Fällen pro 100.000 Einwohnern nach Eisenstadt-Umgebung und Mödling österreichweit aktuell auf dem dritten Rang.