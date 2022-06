Analysen zeigen, wie hoch Covid-Welle wirklich ist

Die tatsächliche Zahl soll mindestens eineinhalb Mal so hoch wie die der nachgewiesenen Fälle sein. „Die Welle ist ganz klar größer, als die Zahlen vermitteln“, berichtete der Mikrobiologe Heribert Insam von der Universität Innsbruck dem „Kurier“. Er ist Projektleiter des SARS-CoV-2 Schulstandortmonitoring Österreich. Dieses wird in 108 Kläranlagen durchgeführt, in deren Einzugsgebiet mehr als 3000 Schulstandorte liegen.