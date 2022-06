Endlich startet das Donauinselfest 2022 in Wien

Action pur in der „Krone Area“

Herzstück des Donauinselfests ist jedenfalls die „Krone Area“, in der sich auch die Ö3-Festbühne befindet, hier geben sich bis Sonntag Stars wie Mathea, Nico Santos, Umberto Tozzi, Stefanie Werger oder Peter Cornelius das Mikrofon in die Hand. So können Interessierte etwa auch Baseball, Taekwondo oder Flag Football ausprobieren oder beim Bagjump Mut beweisen. Zudem zeigt hier die Rettungshunde-Staffel ihr Können.