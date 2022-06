Die Ukraine ist das Armenhaus Europas!

Korruption allgegenwärtig

Wobei die Frage unbeantwortet bleibt, ob das Geld in der Ukraine auch dort ankommt, wo es gebraucht wird. Denn die Korruption ist in dem Land endemisch, also allgegenwärtig, ohne Bestechungsgelder geht gar nichts in der Ukraine – von kleinen Summen, etwa beim Arztbesuch, oder Milliardenbeträgen im ganz Großen.